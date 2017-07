Pe Scripcaru il doare in „cour” de F. C. Brasov !!

Am citit un recent interviu despre sport al primarului brasovean Scripcaru… Acest „Georgica” al nostru – ca l-am votat, nu-i asa? – se da mare iubitor si mentor de sport al orasului! Credem ca i se trage si de la „tunul”de pomina cu Patinoarul… Ca a facut si o echipa de hochei, ca sa justifice investitia!… A incercat „ceva” si cu fotbalul, sa-i demonstreze lui „Neculai-excrocu”, ca poate si El. N-a putut…

Apoi s-a laudat ca vine cu bicicleta la servici (si chiar a venit de cateva ori, sa-l vada tot Brasovul cum pedaleaza …) Ma rog, in ce ne priveste, poate sa vina din Schei si in maini, dar brasovenii nu-i pot ierta ca Steagu’, una dintre cele mai prestigioase si mai vechi echipe de fotbal din Romania a disparut sub ochii sai cei caprui!

Cu un tupeu nepretuit ne-a povestit cum are Dumnealui grija de celelalte sporturi, dintre care echipa de handbal, care iata, la Brasov a facut posibil sa rasara si sa se afirme acest ”Ronaldo al hanbalului” , care este CRISTINA NEAGU. Atata doar ca habar n-are! Cristina Neagu a intrat în lumea handbalului întâmplător, în 2000, când avea doar 12 ani, la una din orele de sport, prin intermediul antrenoarei Maria Covaci, care venise să selecționeze fete pentru secția de handbal din Bucuresti a a Clubu lui Sportiv Școlar numărul 5. Cristina spune despre această întâlnire: „Am zis că nu am nimic de pierdut dacă merg și eu. Handbalul mi-a intrat la suflet din primul moment” . Ca sportivă a Clubului Sportiv Școlar, Cristina Neagu făcea antrenamente în săli diferite din București, de la ora 7 dimineața și de la ora 19 seara. În acea perioadă, Cristina era eleva liceului „Grigore Moisil” din București. Ca handbalistă, Neagu a fost desemnată „cea mai valoroasă jucătoare a lumii” la Campionatul European de Junioare din Austria , din 2005, unde echipa României a câștigat medalia de argint, apoi Cristina a mai câștigat medalia de bronz cu naționala de tineret la Campionatul Mondial de Tineret di n Canada din 2006, fiind desemnată din nou „cea mai valoroasă jucătoare a lumii”la aceasta categorie.

Abia în 2006, dupa ce implinise vârsta de 18 ani, Cristina este remarcată de conducerea clubului Rulmentul, fiind transferată la echipa antrenată de Mariana Târcă, fosta mare jucătoare a handbalului romanesc . Si astfel Neagu devine componenta de bază a echipei „Rulmentul”, unde evolueaza – adevarat, cu mare succes! – doar doi ani si jumatate. Atat!!

Nu-i cere nimeni lui Georgica, cel istet ca un proverb, sa stie biografia sportiva a celebrei jucatoare (pentru care Municipalitatea Bucurestiului a platit recent pentru transferul ei, cat pentru un un fotbalist de la Barcelona, ca sa o aduca la campioana Romaniei din Capitala!) Dar „sa bagi in ele” … autoexemplul daruirii primariale , precum Mitica Dragomir pe vremuri, zau ca e jenant! Până la urma, „Mitica” chiar facuse echipa adevarata la Brasov, pe cand Domnia sa cam risipeste banii pentru sport ai Municipalitatii , pe aiureli.

Adica e mai tare primarul din Voluntari, ori cel de la… Juventus Colentina, decat ditamai Brasovul?

Acum primaria Sectorului 1 din Capitala preia Rapid Bucuresti! Ca si alte primarii, precum Craiova, care-si inaugureaza in toamna un super – Stadion, ca si Pitestiul lui Dobrin isi intorc fatza… si sprijinul spre fotbal.

In domeniu, Georgica are o singura „realizare”: a ras vechiul stadion Municipal, de 30.000 de locuri !! De ce? Mai facem, asa, un „cartier”… bine situat, langa Cimitirul Sprenghi? Nu-i rau… Dar si mai „bun” s-a dovedit terenul din capatul Bul. Grivitei, colt cu Aurel Vlaicu, unde se ridica o mandrete de maxi-bloc, si unde, am inteles, Georgica are cateva apartamente contra „ceva teren” aflat dedesubt… Dar despre „astea”, poate mai incolo! Acum deocamdata vorbim despre fotbal si aproape legendara echipa „Steagu’rosu”!

Aceasta trebuie salvata, domnule Scripcaru! Și ca să reamintim brașovenilor promisiunea de campanie, inclusiv a lu’ Niță cu mustață, cam așa cică ar fi trebuit să arate stadionul:

Si pe lista de urgentze este si complexul turistic „Cetatuia”, unde s-a facut o mega-investite de cateva milioane dolari, pe vremea lui Ceashca, a fost privatizata fraudulos! (acesta e cuvantul,” draga DNA!”). Apropos, cand s-a executat de catre vestita „Vectra” amenajarea terenului din jurul Cetatuii, au fost „sacrificati” cu „acel” prilej” 97 de arbori exceptionali, de peste 100 de ani! In 5 ani, pe vechea si abuziva defrisare a crescut un „stufaris” de arbusti salbatici si buruieni, sa tot ascunzi acolo chiar si o banda de hoti… Care pusesera la cale cumpararea ei de catre Primarie… de la Domnu’ Fercala (am scris de el: http://infobrasov.net/brasoveanul-mihai-fercala-are-venituri-anuale-mai-mari-decat-guvernatorul-bnr-mugur-isarescu/), a unei proprietati a comunitatii brasovene, inca din 1530! Caci „acolo”, prin cupoanele alea … MEBO se privatizase „activitatea comerciala”, nu Cetatea!! Oare, daca ONT Carpati Brasov ar fi avut la Muzeul Judetean un restaurant, se privatiza MEBO Turnul Sfatului ? Pe ce lume sunteti?

Adevarat, pana sa fuga in Elvetia, alde Buzaianu (si „prietenul” Mircea Basescu) vroiau sa privatizeze chiar si hidrocentrala de la Portile de Fier!! Prost (sau excroc?) nu este cine cere, cat cine aproba si da pe nimic averea tarii. Caci in afara de „vandut la fier vechi „, ce altceva a facut demolatorul national Ion Nicolae?

Avem in schimb o „noutate” dupa modelul Delta Vacaresti: la Brasov se contureaza Delta „Dezrobirea”, pe locul fostei fabrici de produse zaharoase, de pe str.Cuza Voda. Termenul „dat” de primaria lui Scripcaru – pentru demolare si ridicare in loc a unui mare hotel si maxi-magazin! – a trecut de mult… Ca si demolarea imobilului de pe str. Buzoianu nr.57, apartinand discretului nabab brasovean Mihai David jr., ala de va viziteaza cu superlimuzina B-101 MDJ…

Pai matale semnezi aprobarile alea de demolare si… constructie, doar asa, sa te afli in treaba, don’primar ? Ca eu semnez articolele, pe bune!