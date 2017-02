Penalităţi între 3.000 şi 120.000 de euro pe zi pentru gunoi!

Sunt amenzile pe care riscă să le plătească România pentru gropile neconforme pe care nu le-a închis, în ciuda repetatelor avertismente din partea Uniunii Europene. Judeţul Braşov are nu mai puţin de 5 gropi neconforme, dintre care două chiar în municipiu. Autorităţile judeţene încearcă în acest zile, împreună cu secretari de stat din Ministerul Mediului, să găsească o cale de a ieşi cât mai ieftin din această procedură

Sunt amenzile pe care riscă să le plătească România pentru gropile neconforme pe care nu le-a închis, în ciuda repetatelor avertismente din partea Uniunii Europene. Judeţul Braşov are nu mai puţin de 5 gropi neconforme, dintre care două chiar în municipiu. Autorităţile judeţene încearcă în acest zile, împreună cu secretari de stat din Ministerul Mediului, să găsească o cale de a ieşi cât mai ieftin din această procedură foarte costisitoare.

Este însă prea târziu ca România să scape de amenzi, care sunt colosale. În 5 zile, ţara noastră riscă să plătească amenzi echivalente cu preţul închiderii unei gropi, adică 600.000 de euro, după ce unele termene au fost depăşite cu mai bine de jumătate de an.

Reprezentanţi ai Ministerului Mediului şi ai Ministerului Dezvoltării s-au întâlnit cu reprezentanţi ai Agenţiilor de Mediu şi autorităţilor locale pentru a vedea ce este de făcut. Deocamdată nu au fost trase concluziile finale, dar cert este că judeţul nostru are şi un exemplu excelent de bună practică în domeniu. Prejmerul este o localitate fără gunoi, standard pe care va trebui să-l atingă în timp întreg judeţul. Pentru că România nu a îndeplinit criteriile, s-a deschis un proces iar amenda pe care o riscăm este de 1.800.000 de euro. Problema cea mare vine însă de la penalităţi. Vicepreşedintele CJ Adrian Gabor vorbeşte de sume de 3.000 de euro pe zi până la 120.000 de euro pe zi. Practic, cu amenda pe 5 zile de câte 120.000 închizi câte o groapă neconformă.

Gabor spune că secretarii de stat şi-au notat problemele şi luni sau marţi vor reveni la Braşov cu un răspuns în vederea paşilor care trebuie urmaţi pentru ca aceste probleme să fie rezolvate în cel mai scurt timp.

Vifor Rotar