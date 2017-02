Președinta Judecătorilor, Dana Gîrbovan îi atrage atenția președintelui Iohannis că a încălcat „statul de drept”

”Am ajuns la o împărțire a societății în buni și răi, o împărțire a mediei între cei care îi susțin pe cei buni și cei care răi, o parte a celor care strigă ”apărați justiția!” și o parte a celor care strigă ”suntem abuzați de justiței”. Și toate argumentele se împart între aceste două tabere și nu mai există o cale sau un spațiu între cele două tabere dedicată unui discurs rațional. Pentru că trăim totuși în realitate, În realitate nu avem doar zmei și feți-frumoși pe de o parte și spâni și balauri de cealaltă parte. Realitatea nu este alb sau neagră. Nu toți cei ce spun că sunt buni nu fac greșeli și nu toți cei ce sunt răi nu au niciodată dreptate.

Cred că cea mai mare greșeală pe care o facem este să ne raportăm mereu la tabăra din partea căreia vine un argument, fără să începem să ne chestionăm noi, să vedem dacă argumentul respectiv este sau nu corect, ci doar să-l validăm sau să-l invalidăm din perspectiva persoanei care îl emite. Președintele României spunea: ”nu mă interesează părerea penalilor”. Am spus ”nu, este greșit”.