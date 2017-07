Primul ,,stranier”transferat în lotul ,,lupilor”Brașovului : canadianul BradenWalls

După ce și-a asigurat un lot de jucători autohtoni de calibru (asta și datorită obținerii cetățeniei române de către Patrik Polc, Deniys Zabludovsky şi Yevgen Emelianenko), oficialii de la Corona Brașov Wolves încep să pună la punct și lotul de ,,stranieri”, regulamentele în vigoare dându-le posibilitatea să poată apela în fiecare meci la șase asemenea jucători. Primul transferat la Corona în această perioadă precompetițională este hocheistul canadian Braden Walls, care are și pașaport britanic, poate juca pe poziția de extremă dreapta dar poate evolua și ca și centru. Walls a semnat un contract pe un sezon cu Corona Wolves Brașov și este al doilea stranier al echipei pentru sezonul 2017-2018, după fundașul Richard Filip, care a decis să rămână la Brașov, după încheierea sezonului trecut.Walls are 32 de ani, 1,88 înălțime și 92 de kilograme. După ce a jucat în campionatul universitar la Alaska Fairbanks, Braden a evoluat în Continental Hockey League la Texas Brahmas, Missouri Mavericks și Tulsa Oilers. Din 2011, Walls evoluează în Europa unde a jucat pentru Briancon, iar în ultimele cinci sezoane a fost în lotul celor de la Angers. Braden Walls a jucat în sezonul trecut 50 de meciuri, a marcat 9 goluri și a oferit 13 pase decisive. El a cucerit două trofee în Franța, unul cu Briancon în sezonul 2011-2012 și unul cu Angers în anul competițional 2013-2014.

„Mai avem o săptămână până vom intra pe gheață, după două luni de pregătire fizică intensă. E momentul să definitivăm lotul. Am avut o listă extrem de lungă de jucători străini și am stat și am analizat fiecare hocheist în parte. Ne-am consultat în permanență cu antrenorul Martin Lacroix, am văzut plusurile și minusurile fiecărui jucător în parte și primul cu care am ales să semnăm este Braden Walls. Este un hocheist cu experiență, cu un fizic foarte bun, un bun patinator și sper să se integreze cât mai rapid. Sunt convins că va aduce un plus de valoare echipei”, a declarat Emilian Cernica, președintele secției de hochei Corona Wolves Brașov

Dorin Dușa