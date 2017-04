Război meteorologic împotriva României?

Ultimele manifestari ale naturii, multa zapada in mijlocul primăverii, frig la limita gerului, brume si acestea cateva zile la rând, ne obliga sa ne punem aceasta intrebare – este posibil sa fim ținta unui Război meteorologic?

Razboiul meteorologic nu mai este un secret, fiind semnalat in arsenalul marilor puteri de mai multe decenii. Asa cum este cunoscut in teoria militara, Razboiul meteorologic face parte din categoria “Razboaielor Neconventionale”. Primele cinci mari puteri ale lumii sunt deţinătoare a ceea ce se numeşte arma meteorologică şi desfăşoară războiul meteorologic.

Autoritatile din Romania, dupa cum vedem, nu erau pană în urmă cu cateva zile, interesate de acest subiect. Nu este nici o indoiala, Globalistii, promotorii unui guvern unic pe Tera, prin utilizarea acestor arme meteorologice, destabilizeaza Planeta Pământ. Lumea politica ar trebui sa se mobilizeze ca astfel de arme să fie interzise. Se pare ca fenomenele meteo extreme pot fi controlate de om, iar România ar putea fi (daca nu este deja) un poligon de testare a armelor geoclimatice într-un război meteorologic al marilor puteri.

În România s-a discutat anul trecut despre privatizarea Serviciului Hidrometeorologic al țării, demersuri în acest sens fiind iniţiate de fostul Guvern Cioloş, care, sub umbrela eficientei economice, a dorit pur si simplu să vândă institutia. Au fost cateva voci, specialiști in domeniu si comentatori politici care au considerat că acest pas ar face parte din scenariul unui război meteorologic.

Romania o victima in jocul de interese a marilor puteri

Arma meteorologică în reglările de conturi ale marilor puteri ale lumii, se află tot mai frecvent sub asediul fenomenelor meteo extreme, iar aceste fenomene pot fi controlate de om, spunea ceva mai demult generalul Emil Străinu. În opinia acestuia, ar fi vorba de o tehnologie din anii ’50-’60, iar marile puteri dispun de ea de la acel moment.

Într-un interviu acordat acum aproximativ un an pentru , Străinu opina că, prin intermediul acestei tehnologii, marile puteri “își plătesc reciproc polițe, fără să mai folosească tancuri şi rachete”.

„Războiul economic îl fac distrugându-ţi recoltele, câmpurile de legume şi de fructe, pomii fructiferi, viile. Este un război între Est şi Vest. Primele cinci mari puteri ale lumii sunt deţinătoare a ceea ce se numeşte arma meteorologică şi desfăşoară războiul meteorologic.

E foarte simplu. România, de peste 35-40 de ani, este un poligon de încercare a armelor geoclimatice”, a precizat atunci Străinu, care a făcut declarații în acest sens și în cadrul unor dezbateri televizate recente, în contextul discuțiilor despre privatizarea AMN.

În opinia acestuia, astfel de fenomene s-au produs de exemplu în 2005, când pe piața românească şi-au făcut intrarea mari furnizori de legume şi fructe din centrul Europei şi din Asia, scopul fiind distrugerea agriculturii românești.

Potrivit generalului Străinu, ”o consecință a acestui război climatic va fi întețirea fenomenelor meteo extreme — inundații, furtuni, apariția tornadelor în România, care până nu demult puteau fi văzute doar la televizor. Iar o soluție pentru rezolvarea acestei situații se pare că nu există.”

Cine va opri “nebunia începută de Guvernul Cioloș”?

In urma cu cateva saptamani, fostul director general al Administrației Naționale de Meteorologie și președinte al Societății Meteorologice Române, Ion Sandu, afirma că și-a dat demisia de la conducerea ANM atunci când a fost demarată procedura de implementare a managementului privat.

În opinia fostului şef al AMN, statul este cel care trebuie neapărat să producă prognoze meteo, subliniind că instutitia “nu se poate să intre în management privat, care înseamnă de fapt privatizare, la serviciul meteorologic al unei țări”.

Recent, pe un post tv, Ion Sandu sustinea că: “Nu există, nicăieri în lume, să privatizezi serviciul meteorologic al unei ţări, să îţi facă prognoza din altă ţară şi să nu mai ai controlul dacă se declanşează peste 10 ani război meteorologic.”

Sandu sublinia faptul că a avut o discuție cu Dacian Cioloș pe acest subiect, pe vremea când acesta era prim-ministrul României, explicându-i că „riscă să pornească un război meteorologic”. Însă, a precizat el, pe Cioloş nu l-au interesat argumentele. Discuţiile despre un război climatic nu sunt o noutate, unii afirmând chiar că “România ar fi un poligon de încercare a armelor geoclimatice”.

Fost director general al Administrației Naționale de Meteorologie a mai avertizat că Guvernul Grindeanu și Parlamentul trebuie „să oprească nebunia începută de Guvernul Cioloș pentru că nici măcar nu realizează că civilizațiile umane dispar datorită schimbării climei”.

Riscurile iminente ale unui “război meteorologic” ”Este inadmisibil ca o țară să aducă management privat, o firmă privată din altă țară, să facă prognoză în caz de fenomene meteorologice periculoase”, a punctat Ion Sandu.

PSD pare decis sa opresca manevrele Guvernului Ciolos

Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat, vineri, la Focsani, ca Administratia Nationala de Meteorologie a fost tot timpul o „tinta” a altor institutii, iar acest lucru nu trebuie sa se mai intample, afirmand ca poate ANM ar trebui „militarizata”, pentru ca este o institutie de „maxima securitate nationala”, informeaza News.ro.

Afirmatia a venit in contextul unei discutii purtate de Liviu Dragnea si un director din cadrul ANM, intr-o conferinta alaturi de ministrul Agriculturii, Petre Daea. Reprezentantul ANM s-a plans ca ”institutia furnizeaza informatii in regim gratuit tuturor celorlalte institutii.”

A fost si ANM tinta de ani de zile. O stiti foarte bine, ca ne mai intalneam la Comitetele pentru situatii de urgenta. Nu va mai ramane aceasta tinta. Este o institutie care poate ar trebui gandita sa fie militarizata, pentru ca este o institutie de maxima securitate nationala. ANM nu este o joaca si nu poate fi lasata la indemana oricaror capricii”, a raspuns Liviu Dragnea

Vlad T.