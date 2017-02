Reacții la prima vedere F.D.G.R.-ul lui Iohannis scrie că „România şi poporul român şi-au asumat trecutul fascist”!

Într-un Comunicat al Forumului Democrat al Germanilor din România (FDGR), condus ani de zile chiar de actualul preşedinte al României, Klaus Iohannis, se spune negru pe alb: „Aşa cum România şi poporul român şi-au asumat trecutul fascist al perioadei antonesciene, şi minoritatea germană din România îşi asumă anii 30 şi 40 ca o perioadă nefastă a istoriei sale şi regretă profund abuzurile şi crimele săvârşite de unii cetăţeni din rândurile sale”!

Cum, adică? România îşi asumă „trecutul fascist”, iar minoritatea germană doar „perioada nefastă”?

Citită cu atenţie, propoziţia aceasta din Comunicatul FDGR, postat chiar pe site-ul asociaţiei, conţine un uriaş neadevăr, menit să jignească România şi poporul român sub acuzaţia asumării unui „trecut fascist”! În acelaşi timp, se spune că „Grupul Etnic German”, al cărui succesor declarat este FDRG, reprezintă doar o „perioadă nefastă” a istoriei minorităţii germane din România! Nu cumva lucrurile stau exact invers?

Dacă FDGR ar fi doar o asociaţie culturală a etnicilor germani din România, identică UDMR-ului, care este organizaţie culturală a maghiarilor din România, poate că n-am fi atenţi la aceste amănunte ce ar putea fi generate de confuzia din capul unor conducători neinstruiţi. Dar FDGR este organizaţia care l-a avut ca preşedinte pe actualul Preşedinte al României, Klaus Iohannis, cel care a fost desemnat prin votul popular să reprezinte acum ţara în faţa lumii întregi!

Mă aşteptam ca, după publicarea acestui Comunicat al FDGR, Iohannis să iasă public şi să se dezică de conţinutul său, negînd măcar propoziţia de mai sus, căci România nu a fost niciodată un stat fascist, în afara celor 138 de zile (în perioada dintre 14 septembrie 1940 – 14 februarie 1941), când s-a vorbit de Statul Național-Legionar! De altfel, exact în aceste 138 de zile ale Guvernului Legionar, mai exact în 20 noiembrie 1940, prin Decretul-lege 3884, a fost înfiinţat „Grupul Etnic German” (GEG), desfiinţat apoi de către Regele Mihai I prin Decretul–Lege nr.485 din 8 octombrie 1944.

Nu vrem să facem aici şi acum istoria GEG, acesta fiind atributul istoricilor (v. în acest sens chiar serialul istoricului Victor Dogaru din Cotidianul), dar nu putem să trecem peste cîteva evidenţe.

Forumului Democrat al Germanilor din România (FDGR), chiar în perioada cînd îl avea ca preşedinte pe Klaus Iohannis, s-a prezentat în faţa instanţelor ca fiind succesorul „Grupul Etnic German” (GEG) şi chiar a obţinut mai multe proprietăţi care au aparţinut GEG!

De asemenea, chiar în art. 6 din Statutul FDGR, se scrie negru pe alb: „FDGR este succesorul de drept al tuturor instituţiilor şi organizaţiilor ale minorităţii germane, care au fost desfiinţate prin constrîngere”. Fără nici o excepţie, fără nici o nuanţă, deci FDGR este şi succesorul GEG!

Întrebare: cînd pretinzi proprietăţile, nu incluzi şi ideologia? Cum ar zice specialiştii, nu preiei atît activul, cît şi pasivul?

În oglindă, nu ştiu ca vreo asociaţie românească să fi revendicat şi să fi primit patrimoniul „Mişcării Legionare”, după modelul practicat de „Forumul Democrat al Germanilor din România (FDGR)!

În aceste condiţii, afirmaţia din Comunicatul FDGR, potrivit căreia „România şi poporul român şi-au asumat trecutul fascist”, este o gravă jignire la adresa poporului român şi a României, mai ales că FDGR ar fi ultima instituţie care să se plîngă de vreo discriminare, căci preşedintele său a fost ales de către români primar al Sibiului şi, ulterior, chiar Preşedintele României!

Cu atît mai gravă mi se pare lipsa de reacţie a lui Klaus Iohannis la apariţia acestui Comunicat al FDGR! Încă mă feresc să fac afirmaţii tranşante, considerînd că Preşedintele n-a fost atent la nunaţele pe care le-am semnalat aici, aşteptînd cu oarecare încredere ca acesta să se pronunţe în timpul cel mai scurt faţă de propoziţia: „România şi poporul român şi-au asumat trecutul fascist” din Comunicatul FDGR.

Înţeleg şi respect atitudinea minorităţii germane de a regreta „perioadă nefastă” cînd a fost condusă de „Grupul Etnic German”, dar nu pot accepta că acel „Guvern Legionar” face ca România să-şi asume un „trecut fascist”, ci, cel mult, o „perioadă nefastă” din istoria sa!

Dacă Iohannis crede, totuşi, că între „Germania nazistă” şi „România fascistă” se pune vreun semn de egalitate, să ne spună explicit, astfel încît să ştim şi noi care este poziţia celui care ne reprezintă ţara în lume! Art. 80 din Constituţie spune că „Preşedintele României reprezintă statul român şi este garantul independenţei naţionale, al unităţii şi al integrităţii teritoriale a ţării”, dar art. 96, al. 1 spune şi că, în şedinţă comună, Senatul şi Camera Deputaţilor „pot hotărî punerea sub acuzare a Preşedintelui României pentru înaltă trădare”!

Trebuie să ştim clar dacă preşedintele Klaus Iohannis crede, la fel ca FDGR, pe care l-a condus ani de zile, că România are un trecut fascist asumat! Căci, cu imaginea României în lume nu se poate juca nimeni, cu atît mai puţin Preşedintele ţării.