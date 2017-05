Scandalul SIPA – in 48 de ore vom afla LISTA ȘMECHERILOR din politică și SISTEM!

„Asa, daca vreti e un enunt general, adevarul, intotdeauna si in orice domeniu, trebuie sa iasa la suprafata. Evident, m-am referit la adevarurile din arhiva SIPA, pentru ca probabil sunt mai multe, si arhiva asta SIPA, vedeti, constituie o preocupare pentru toata lumea: si in dezbaterea publica, si jurnalistica, si in mediul juridic. Respectand procedurile, respectand regulamentul, respectand competentele de desecretizare a arhivei, vom face cunoscute aceste adevaruri”, a declarat Tudorel Toader.El a spus ca nu a intrat pe holul arhivei SIPA, insa a precizat ca are informatii referitoare la persoanele care au facut vizite acolo, motiv pentru care joi va face publica lista acestora. „Primul pas pe care il voi face saptamana aceasta, joi, voi publica lista celor care au vizitat arhiva, celor care au intrat in arhiva, singuri, in echipa, am si momentul – ora la care au intrat, ora la care au iesit, ca sa stie lumea, daca vreti, cine cunoaste acele adevaruri din arhiva. Eu stiu cine a intrat. Eu nu am intrat nici pe holul arhivei. Stiu cine a intrat. Primul pas, repet, nume, prenume si numar de vizite, si data, si ora, si minutul”, a spus ministrul.

„Si de aici deja o prima concluzie se poate trage. Veti sti ca X cunoaste ce e in arhiva, veti sti ca unul a intrat de mai multe ori, veti sti ca unii au intrat in echipa, altii au intrat singuri, veti cunoaste asadar depozitarii informatiilor din arhiva. Noi, ca minister, vom proceda, repet, dupa regulament si dupa lege”, a mai declarat Toader.