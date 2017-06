Se confirmă – există o legătură intre luna nașterii și bolile cu care ne confruntăm in viață

S-ar părea ca data nașterii nu influențează numai semnul zodiacal, ci are o strânsă legătură cu bolile la care o anumită persoană ar putea fi expusă pe parcursul vieții. Aceasta este concluzia la care a ajuns o echipă de cercetători care a răscolit prin trecutul medical al două milioane de pacienți din întreaga lume pentru a afla dacă maladiile sunt legate sau nu de luna nașterii. Savanții s-au folosit de arhiva electronică a Centrului Medical din cadrul Universității Columbia, care conține datele a peste 1,7 milioane de persoane născute între anii 1900 și 2000. Au extras de acolo atât luna nașterii, cât și lista de afecțiuni de care au suferit pe parcursul vieții. Pentru a obține rezultate mai bune, cercetătorii au analizat doar bolile care au apărut la mai mult de 1.000 de persoane din baza de date respectivă. Așa au descoperit că 55 de boli sunt direct legate de luna în care o persoană se naște. Cine stă cel mai prost?

S-ar părea că oamenii născuți în lunile septembrie, octombrie sau noiembrie sunt cei mai expuși la o listă lungă de boli care include ADHD, infecții virale sau boli respiratorii precum astmul. Pe cealaltă parte, copiii născuți în lunile ianuarie, februarie sau martie au mai multe șanse să dezvolte boli de inimă. Interesant este faptul că oamenii născuți toamna sunt protejați de aceste boli. Dacă data ta de naștere este cuprinsă între lunile mai și august, sunt șanse foarte mari să eviți multe boli pe parcursul vieții, deoarece persoanele născute în această perioadă nu au riscuri ridicate față de nicio boală în special, scrie Playtech.ro. De ce există această corelație? Există o serie de explicații, mulțumită unor studii anterioare. De exemplu, legătura dintre persoanele născută toamna și riscul crescut de astm s-ar putea datora faptului că bebelușii au fost expuși, timp de perioade prelungite, particulelor de praf din casă, având în vedere că lumea nu mai iese la fel de des din casă. Un alt studiu mai vechi a demonstrat că persoanele născute iarna sunt mai expuse la boli de inimă deoarece, când sunt mici, suferă de o deficiență de vitamina D (pe care corpul nostru o produce când stăm la soare)

Un alt studiul a constatat faptul ca in cazul femeilor nascute in iunie, probabilitatea ca acestea sa se confrunte cu migrene este cu 33% mai mica decat in cazul celor nascute in alta luna, pe cand cele nascute in iulie sunt cu 27% mai predispuse sa aiba probleme cu tensiunea, scrie iflscience.com.

Studiul a fost realizat cu ajutorul a 29.000 de participanti. In urma acestuia, cercetatorii au constatat ca barbatii nascuti in septembrie au sanse de trei ori mai mari sa dezvolte probleme tiroidiene, spre deosebire de cei nascuti in ianuarie.

Totodata, se pare ca femeile nascute in luna iulie sunt cu 27% mai predispuse sa se confrunte cu probleme in ceea ce priveste tensiunea arteriala.

„In acest studiu, am evidentiat o asociere semnificativa intre luna de nastere si aparitia diferitelor boli cronice si a problemelor de sanatate pe termen lung”, a declarat profesorul Jose Antonio Quesada.Studiul a mai constatat ca, in cazul barbatilor nascuti in iunie, riscul de a suferi pe viitor de depresie a fost cu 34% mai mic decat in cazul celor nascuti in alte luni ale anului, in timp ce, in cazul femeilor nascute in aceeasi luna, exista o probabilitate cu 33% mai mica sa dezvolte migrene.