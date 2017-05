Senatorii si deputații au intrat în era schimbării? România o țară parlamentară!

Parlamentul, una din cele mai hulite instituții din țară, pare că a intrat intr-o nouă eră. Respectul legii și a Constitutiei, scoaterea țării din marasmul in care a fost împinsă de către SISTEM, este fără îndoială strâns legată de modul in care parlamentarii își înțeleg menirea și împlinirea mandatului acordat de cetățeni. Se schimbă ceva prin Parlament?

Dacă pentru fostul CPUN – prima institutie democratica a tarii de dupa 1989, romanii au avut respect, pentru ce a urmat dupa 1992, lucrurile s-au schimbat incet si sigur în rău. După anul 2000, lucrurile s-au erodat atat de mult incat Parlamentul a ajuns cea mai injurata institutie romaneasca. Ceva trebuia facut pentru a reveni la normalitate. Nu au putut produce schimbarea așteptată, nici criticile, nici înjurăturile și nici sondajele care confirmau prăbușirea încrederii în parlamentari. Nici presiunea dosarelor, pârghia de lucru din ultimele decenii ale SISTEMULUI ticăloșit, nu a schimbat nimic. Au trebuit să apară condamnările și stagiile in cele mai inumane pușcării din Europa, ca o parte a clasei politice să se trezească și mai ales să treacă la actiune.

Schimbarea de paradigmă de la nivelul Parlamentului introduce România in cursul marilor transformări de nivel global. Nu ne-a izolatat nimeni, ne-am facut-o singuri! E adevarat ca am fost ajutati si chiar sustinuti cu imprumuturi de la FMI si impresionante demonstratii cică spontane, care au dat jos si un guvern. Daca cineva a vrut sa ne umileasca a făcut-o (anularea votului a 7,5 milioane de romani)! Nu o putea face fără cozile de topor, tehnocrații. Mulți ne-au tradat…

Culmea prostiei se regasea chiar in Parlementul Romaniei

Sigur ca nimeni nu a mai vazut cum o institutie parlamentara a unei tari sa fie terfelita ca la noi. La noi ca la nimeni! Cum adica, institutia suprema, aleasa democratic, cea care face sau schimba legi sa fie sfidata de sefi de institutii, (nu alesi ci numiti) a caror activitate este supusa controlului, care depind de acest for? Se pare ca ”sacul” răbdării s-a umplut si ca in actuala legislatura vom asista la schimbari radicale.

Schimbarea regulilor si aplicarea legii

O nouă modificare a Regulamentului Parlamentului ar putea să fie discutată, în zilele următoare, în comisiile juridice ale legislativului. Această iniţiativă îi aparţine preşedintelui Camerei Deputaţilor, Liviu Dragnea, iar scopul este acela de a obliga toate persoanele chemate la audieri să se şi prezinte la comisiile parlamentare de anchetă.