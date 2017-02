Sondaj – ce le mai place românilor – să meargă la cumpărături!

Est-europenilor le place să meargă la cumpărături, acest fapt fiind cel mai pregnant în România, unde nouă din zece cumpărători sunt de acord cu această afirmație, conform unei analize realizată de o companie de cercetare a pieței.

În Cehia, Slovacia și Austria, șapte respondenți din zece consideră mersul la cumpărături plăcut, în vreme ce în Bulgaria doar jumătate dintre cumpărători afirmă același lucru.

În România, cumpărătorii resimt mai mult presiunea timpului la cumpărături decât în alte țări. În general, oamenii nu au un sentiment puternic că se află sub presiunea timpului atunci când merg la cumpărături. Austria și Cehia sunt țările în care acest sentiment este cel mai puțin perceput.

Prin contrast cu acestea, în România, aproximativ 35% din cumpărători resimt această presiune atunci când fac achizițiile zilnice. Acest lucru poate fi influențat și de o dezvoltare sub potențial pentru comerțul modern de proximitate, comparativ cu Austria de exemplu.

Listele de cumpărături sunt în continuare importante, dar mai puțin folosite în România, comparativ cu Bulgaria, conform studiului GfK ‘Panelul de gospodării’. Una dintre modalitățile convenabile de a face cumpărăturile mai ușoare este pregătirea unei liste de cumpărături pe care majoritatea oamenilor o au cu ei în magazin. Cumpărătorii bulgari o folosesc cel mai mult (aproape 70%).

În România, 5 din 10 cumpărători își organizează cumpărăturile cu ajutorul unei liste, dar numărul acestora scade de la un an la altul.

În România și Bulgaria, cumpărătorii se încadrează în bugetul alocat, iar cumpărăturile de impuls sunt mai rare. Cea mai mare parte dintre cumpărătorii români și bulgari declară, de asemenea, că în achizițiile de zi cu zi reușesc să se încadreze în bugetul planificat.

La polul opus, se află cumpărătorii din Cehia și Austria.

Deși listele de cumpărături își pierd din importanță, românii se așteaptă să nu depășească bugetul în magazin. La modul ideal, cumpărătorii români preferă să cumpere totul dintr-un singur magazin, dar căutarea unui preț mai bun îi face să viziteze mai multe magazine.

Chiar dacă majoritatea consumatorilor declară că le place să meargă la shopping în magazine care au totul sub un singur acoperiș, comportamentul lor de cumpărare și luarea deciziilor sunt influențate și de preț.

În România, 72% dintre cumpărători sunt dispuși să își facă achizițiile din mai multe magazine dacă aceasta îi ajută să obțină un preț mai mic sau oferte mai convenabile.

În concluzie, românii au așteptări ridicate de la oferta de produse a magazinelor, încercând totodată să își optimizeze cumpărăturile. Partea bună este că românii încă mai găsesc plăcere în actul de cumpărare, ceea ce face mediul de business mai deschis și oportunitățile mai ușor de concretizat.

Studiul GfK „Panelul de gospodării” are la bază informații obținute prin monitorizarea continuă a consumului casnic din România, pentru toate categoriile de produse de larg consum, pe un eșantion de 3.000 gospodării, reprezentativ la nivel național.