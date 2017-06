Statuia unui dac va veni acasă, la București!

Proiectul de realizare și amplasare în București a unei statui de nobil dac are o dublă conotație: identitară și culturală. În toată diversitatea peisajului urban bucureștean, nu există nici măcar un monument dedicat civilizației dacice. Amplasarea unei statui de dac va îmbogăţi cultural capitala noastră, dovedindu-se un act de normalitate. Pe de altă parte, este vorba de o importantă conotație culturală în strânsă legătură cu profunda identitate europeană a spațiului cultural românesc. Statuia care va fi amplasată în capitala noastră va fi o replică a uneia dintre sculpturile realizate de artiștii antici romani pentru a împodobi Forul lui Traian din Roma.

Monumentul corespunde cu punctul de apogeu al artei romane, iar Forul, cu statuile sale și celebra Columnă a lui Traian, a impresionat, dar și influențat, de-a lungul secolelor mari maeștrii ai artei universal, precum Michellangelo, Rubens sau Dali. Statuile de daci din Forul lui Traian nu se mai află astăzi în locul lor original, dar pot fi văzute în marile muzee ale lumii, de la Luvru, la Ermitaj sau The Metropolitan Museum of Art (New York). Aceste opere sculpturale se pot vedea astăzi în diferite muzee și colectii private din întreaga lume: la Roma, Paris, Versailles, Florența, Londra, New York, Ierusalim, Sankt Petersburg, Copenhaga, Berlin, etc. În România, chiar dacă dacii au fost strămoșii noștri, nu există însă niciuna dintre aceste statui… Domnul Leonard Velcescu, cunoscut istoric și cercetător în studiul statuilor de daci din întreaga lume, ne anunță – legat de proiectul „Statuia de nobil dac din Florența” -, o veste foarte bună: „…s-a început oficial realizarea acestei sculpturi monumentale de Dac. După ce va fi realizată, va fi donată Statului Român si va fi amplasată într-un spațiu public adecvat din București.”

Acest proiect este unic și va fi realizat pentru prima dată pentru România. Odată realizată această operă sculpturală va urma să fie donată Primariei Municipiului București, pentru a fi amplasată într-un loc public adecvat, în aer liber. Este în interesul culturii și al identității României să putem reproduce cât mai multe astfel de statui monumentale de daci antice și să fie donate Statului Român pentru parcuri, muzee și alte instituții publice importante.

Pentru cine dorește să ajute acest proiect cultural, AICC-ul anunță că a reușit să pună acest proiect pe „Bursa Binelui al Băncii BCR”. Pentru informații și susținerea acestui proiect accesați site-ul: https://www.bursabinelui.ro/BursaBinelui/Proiecte/Nobil-dac-din- Florenta— Vreau-un-dac-in-Bucuresti. Pentru mai multe informatii despre acest proiect accesati site-ul: http://proiect.statuidedaci.ro/. Activitatea Asociației Identitate Culturală Contemporană și proiectul STATUIA DE NOBIL DAC: http://aiccromania.org/ro/demers-pentru-amplasarea-n-bucuresti-a-repliciiunei-statui-de-dac La acest link se poate vedea unul dintre site-urile făcute de AICC și compania de IT GEMINI SOLUTIONS – realizarea unui muzeu virtual care prezintă o bună parte din statuile de daci care se găsesc actualmente în cele mai mari muzee și colecții private din întreaga lume: http://statuidedaci.ro/ro/ Despre activitatea profesionala a domnului istoric Leonard Velcescu și proiectele culturale AICC se poate accesa și: http://leonardvelcescu.ro/media.html; https://ro.wikipedia.org/wiki/Leonard_Velcescu; http://adevaruldespredaci.ro/2015/01/istoricul-leonard-velcescu-.

Aceste lucruri esențiale ne interesează pe toți, pentru o mai bună cunoaștere a culturii noastre și a Identității Naționale a României, precum și pentru susținerea acestor proiecte. Fără o susținere atât morală, cât și financiară din partea tuturor, aceste proiecte nu pot fi realizate. Să nu uităm că pentru fiecare națiune „Cultura reprezintă cartea de vizită indispensabilă fiecărui popor!”, iar „Cunoaşterea cât mai justă a istoriei complexe a unui popor constituie identitatea sa culturală!”. Cu cât mai repede se va reuși plata către atelierului din Florența care realizează déjà această statuie, cu atât mai repede ne vom putea bucura de prezența acestei statui în București. Deci, este în interesul nostru, al tuturor, să contribuim la plata acestei replici. După ce va fi făcută această statuie, urmează să se facă replici și pentru alte orașe importante din România.

Povestea acestei statui aflată pe meleaguri italiene care va fi reprodusă, merită a fi cunoscută și de către noi. În anul 1584 sculptura nobilului dac, care potrivit istoricilor de artă ar reprezenta pe regele Decebal, apărea în colecția cardinalului Andrea della Valle, pentru ca ulterior să fie vândută cardinalului Fernando di Medici. În 1788 a fost adusă la Florența de contele Waldelli, unde se păstrează, din anul 1810, în „Giardino di Boboli”, străjuind intrarea în parc, lângă o altă statuie de dac (capilatus).

Această operă de artă poate fi datată spre sfârșitul domniei lui Traian (98-117 d.Hr.). Starea ei de conservare este în general bună. Corpul statuii este realizat în porfir roșu închis din Egipt cu mari pete gri, iar capul și brațele sunt din marmură alba de Carrara. Înălțimea este de 2,30m (2,56m, incluzând piedestalul). Este posibil ca acest personaj, pe baza importanței acordate (sculptură în porfir roșu imperial, material rezervat numai reprezentărilor familiei imperiale și zeităților romane) și a trăsăturilor întâlnite în unele portrete ale regelui Decebal, reprezentate pe Columna lui Traian, să fie însuși regele dac.

Opera este un exemplu splendid de artă romană. Decebal este considerat a fi unul dintre cei mai mari regi ai Daciei. Statuia a fost studiată de numeroși cercetători, servind ca sursă de inspirație pentru o seamă de artiști ai Renașterii, Barocului, etc., precum Boticelli, Michelangelo, Raffaello, Carvaggio, Nicolas Poussin, Bernini, Edmé Bouchardon, Piranesi, Hubert Robert, Jacques-Louis David, Dominique Ingres, Eugène Viollet-le-Duc, etc.

Scopul acestor statui era menit să marcheze cucerirea dacilor de către romani, în timpul împăratului Traian. Geto-dacii erau o ramură a popoarelor tracice, menţionaţi de Strabon în lucrarea sa Geografia, ca fiind cei mai viteji şi mai drepţi dintre traci. Istoria Daciei are încă multe părţi ce aşteaptă să fie descoperite, dar cert este că cele două războie daco-romane (101-102 d.Hr.; 105-106 d.Hr.) au avut o importanţă deosebită pentru romani, iar Traian a hotărât să glorifice victoria atât prin reprezentarea lor pe Columnă, cât şi prin aceste statui ce au fost amplasate în Forum, printre care şi bustul lui Decebal.

AICC a contactat, pentru realizarea replicii, Galleria Pietro Bazzanti & Figlio din Florența, fondată în 1822. Situată în centrul Florenței, această galerie renumită de artă a fost preluată în anii 1960 de Ferdinando Marinelli, proprietarul faimoasei Fonderia Artistica. Galleria Pietro Bazzanti & Figlio este apreciată de autoritățile culturale italiene, precum și de cele din întreaga lume, lucrând cu Galeriile Uffizi, Palazzo Pitti, etc., reproducând până acum multe opere de artă din colecțiile acestor instituții muzeale.

Prestigiul și calitatea execuției operelor de artă, atât originale cât și replici, și îndeplinirea criteriilor de selecție fac firească colaborarea cu această instituție. Odată realizată, replica va fi donată statului român. Închei acest mic demers cu un citat al istoricului Leonard Velcescu, cel care a pornit acum câțiva ani „scotocirea” galeriilor de artă și a depozitelor marilor muzee, spre descoperirea chipurilor uitate de daci: „Cultura este pentru interesul tuturor! Cultura este importantă și obligatorie! Aceste lucruri trebuie să intereseze pe toată lumea și este de dorit să ne unim forțele și să ne implicăm pentru susținerea și realizarea acestui proiect de interes național”. Să privim încrezători chipul strămoșului nostru săpat în marmură și porfir acum 2000 de ani și să-i spunem: „Dacule, vino acasă! Avem nevoie de identitate!”

Conf. univ. dr. George V Grigore

NOTA REDACTIEI

Asociația Identitate Culturală Contemporană (AICC; aiccromania.org) este o organizație nonguvernamentală ce promovează proiecte culturale de interes pentru identitatea culturală națională.

Anul trecut această asociație a lansat un proiect de strângere de fonduri pentru realizarea replicii unei capodopere a artei antice, respectiv statuia unui nobil dac din Giardino di Boboli, Florența – Italia și amplasarea acesteia în București.

Perioada campaniei: 16.11.2016 – 01.12.2017. Acest proiect este susținut și de Academia Română, prin secția sa de științe istorice și arheologie – Institutul de Arheologie „Vasile Pârvan”.