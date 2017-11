STATUL PARALE are un patron – Klaus Iohannis Werner! Tariceanu are detalii cum functioneaza de la Cotroceni!

„In al doilea rand, avand in vedere declaratiile facute cu obstinatie de actualul presedinte, acel domn care functioneaza la Cotroceni, in ultima vreme, declaratii care ma vizeaza direct si indirect, nu am de ce sa merg sa stau alaturi de domnia sa. Nu am niciun fel de motiv. Din contra, am toate motivele sa nu merg, pentru ca daca as sta alaturi de domnia sa inseamna ca as cautiona postura in care se afla de patron al statului paralel, pe care se face ca nu-l vede si ca nu-l cunoaste”, a mai spus Tariceanu.