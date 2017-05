,,Stegarii”, o nouă demonstraţie de lehamite : FC Braşov – Academica Clinceni 0-2!

FC Brașov continuă eşecurile în acest final de campionat. Elevii lui Cornel Țălnar nu au reușit să bată nici măcar Academica Clinceni, echipa care etapa trecută pierduse acasă, cu scor de set de tenis (0-6, cu UTA!). Mai mult, Academica este echipa cu cea mai penetrabilă defensivă din campionat… FC Braşov s-a înclinat pe teren propriu, cu 0-2, după un meci fără sare şi piper, o partidă în care brașovenii au lăsat impresia că se gândesc doar la vacanţă şi la banii care trebuie să îi încaseze. Chiar şi aşa, este uşor jenant să joci în acest fel, în faţa unor fani, care au încurajat mereu echipa fanion a Braşovului, chiar şi la 0-2, cu modesta Academica. De remarcat totuşi angrenarea în joc a tânărului Răchișan, jucător under 21, dar şi debutul lui Călin Popescu la doar 16 ani

În meciul de pe stadionul Tineretului, au marcat: Ioan Șerban (min. 2-autogol), Costin Gheorghe (min. 58)

FC Braşov: Fl. Iacob – Cristil, I. Şerban, D. Ciobanu, Vl. Munteanu – Tripşa – Enceanu (min. 62 Stan), Goge (min. 46 Chitoșcă), Grigorie, Răchişan (min. 76 C. Popescu) – Sburlea. Antrenor: Cornel Ţălnar

Sper să avem o altă atitudine la ultimele două meciuri și să mulțumim fanii, care și astăzi au fost alături de jucători chiar și la 0-2„, a spus Florentin Petre. Ce folos însă…Păcat că Braşovul a ieşit de mult din cursă, păcat că jucătorii au cedat deliberat şi au încheiat lupta înainte de vreme…Este clar că jucătorii stegari nici nu mai au chef de fotbal, vor să termine cât mai repede campionatul. Cât privește banii de la FCSB, patronul acestei echipe, nu dă semne că ar putea vira banii prea curând, chiar dacă Sporting Pitesti a epuizat toate căile de atac, în celebrul deja caz Chipciu.

În liga secundă, Juventus București este lideră, cu 75 de puncte. Sepsi are 64 p și ocupă locul 2, de asemenea promovabil, UTA fiind pe 3 – 62 p. FC Brașov ocupă a 5-a poziție, cu 55 de puncte.

AFC Hărman continuă lupta pentru promovare în liga a doua

În penultima etapă din liga a treia, seria I, AFC Hărman a cîștigat în ultimul minut, meciul disputat în deplasare cu Olimpia Rîmnicu Sărat. Echipa gazdă a condus cu 1-0, prin golul marcat de Ionuț Roman în min. 39, din lovitură liberă de la marginea careului, iar Emil Popa a reușit egalarea pînă la pauză (min.43). AFC Hărman a dominat în repriza a doua şi a reușit golul victoriei prin Ioniță în minutul 90! Cum și liderul AFK Miercurea Ciuc a cîștigat în această etapă, 2-0, în deplasare la Pașcani, promovarea se va decide în ultima rundă, pentru că între cele două echipe diferenţa este de un singur punct. În ultima etapă, AFK Miercurea Ciuc va juca pe teren propriu cu Știința Miroslava, ocupanta locului trei în clasament, iar AFC Hărman va întîlni acasă CSM Pașcani.

Dorin Duşa