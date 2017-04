Știți câți bani sunt pe carduri in România? 50 miliarde lei!

Reamintim ca de la 1 ianuarie 2017, comerciantii cu cifra de afaceri de peste 10.000 de euro pe an sunt obligati sa aiba terminale si sa accepte plata cu cardul, conform legii 209/2016 , prin care Parlamentul, in vechea legislatura, a scazut de la 100.000 de euro la 10.000 de euro pragul cifrei de afaceri de la care se impune plata cu cardul pentru comercianti.Astfel, circa 60.000 de magazine au intrat sub incidenta obligatiei de a permite plata cu cardul, conform unei situatii centralizate de Asociaţia de Plăţi Electronice din România (APERO).„Trendul este in continuare de crestere accelerata. In general pe carduri platile au avansat in 2016 cu 30%. La comerciantii din Romania vedem o crestere a valorii translatate pe carduri de 50%, deci deja lucrurile sunt spectaculoase. Pe cardurile din Romania sunt acum 50 miliarde lei anual. Deci daca nu aduci plata cu cardul, te sinucizi”, a spus Cretu, citat de Agerpres Potrivit acestuia, a accepta plata cu cardul inseamna pentru comercianti garantia platii, ca nu mai pierd bani la curierii care s-ar putea sa aduca produsul inapoi.„Categoriile unde se cheltuiesc banii sunt in continuare aceleasi, in Romania fiind retailul diversificat, telecomunicatii, si facturi. In afara intervine turismul si pariurile si jocurile. Mobile reprezinta din ce in ce mai mult din aceste tranzactii si ne asteptam in continuare sa creasca foarte mult. Ne pregatim deja de viitor si de ce va insemna Internet of Things”, a mai aratat oficialul Visa Europe.