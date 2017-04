Un document desecretizat confirmă – mulți dintre noi am putea avea puteri paranormale!

Un document desecretizat recent ce a fost scos la lumină prin Legea accesului la liberă informare sugerează că guvernul chinez a condus studii pe scară largă asupra unor puteri supraomeneşti (paranormale) cum ar fi:

– telepatia,

– psihochinezia (mișcarea obiectelor comandată psihic, fără contact cu acestea),

– aerochinezia (abilitatea de a manipula, controla, sau altera moleculele de aer cu ajutorul minții),

– clarsimţirea (abilitatea de a ști trecutul, prezentul sau viitorul ori stările emoționale ale altora fără a folosi în mod obișnuit cele cinci simțuri – de exemplu, mergeți într-un loc unde s-a aflat o anumită persoană necunoscută și deodată știți diverse detalii despre aceasta),

– claraudiţia,

– clarvederea,

– clarcogniția şi altele.

CIA a fost informată despre aceste studii şi a efectuat investigaţii similare, păstrând rezultatele ascunse faţă de publicul larg.

Cronologia interesului recent privitor la funcţiile corpului uman în Republica Populară Chineză poate fi găsit pe website-ul CIA. Acesta detaliază studiile pe care guvernul chinez şi alte agenţii le-au derulat pentru a testa mii de copii şi a determina dacă au abilităţi supraomeneşti.

Guvernul a fost atât de interesat de posibilitatea existenţei unor astfel de indivizi supraumani, încât sute de centre de testare au fost fondate în China.

Totuşi ele nu dezvăluie rezultatele, cu excepţia unui singur individ, un maestru de Qi Gong, Zhang Baosheng, care era capabil să „miroasă” conţinutul mesajelor scrise pe bucăţi împăturite de hârtie şi care o dată a mutat obiectele fizice din recipiente sigilate într-o altă locaţie. Baosheng a fost numit în 1980 de liderii comunişti de rang înalt un „vindecător cu puteri extraordinare”. Ulterior Baosheng a fost arestat pentru fraudă, în 1995, ceea ce nu ne miră prea mult având în vedere regimul comunist din China. S-a spus că el şi alţi adepţi ai mişcării Qi Gong ar fi luat-o pe „scurtătura explorării ştiinţifice” şi ar fi folosit dovezi științifice stranii şi superstiţii pentru a îşi promova abilităţile.

Aceasta nu înseamnă că Baosheng şi alţii nu aveau capacităţi supraomeneşti. Există numeroase studii ce sunt disponibile publicului şi care confirmă aceasta. Oamenii de ştiinţă de la Universitatea Princeton din SUA au descoperit că telechinezia sau psihochinezia sunt capacităţi foarte reale.

Ȋn faimoasa poveste pentru copii Alice in Ţara Minunilor, Regina Albă îi spune lui Alice că „memoria funcţionează în ambele sensuri”. Puterea paranormală de claraudiţie (alături de clarvedere și multe alte capacități similare) a fost de asemenea documentată ştiinţific.

Dr. Bem, un socio-psiholog la Universitatea Cornell a realizat o serie de experimente ce sunt publicate într-una dintre cele mai prestigioase publicații de psihologie (Journal of Personality and Social Psychology). De-a lungul a nouă experimente, Bem a examinat ideea potrivit căreia creierul nostru are abilitatea nu doar de a reflecta asupra experienţelor trecute, dar şi de a le anticipa pe cele viitoare. Această abilitate a creierului de a „vedea în viitor” este supranumită adeseori Fenomen PSI. Cercetătorul a folosit metode bine fundamentate, clasice, ştiinţifice pentru a studia acest fenomen şi a descoperit că suntem toţi înzestraţi cu capacitatea de a vedea în viitor. Se pare că unii dintre noi doar şi-au dezvoltat într-o mai mare măsură această capacitate prin practică, sau o au ca dar din naştere.

Nikola Tesla a afirmat la un moment dat că „în ziua în care ştiinţa va începe să studieze fenomenele non-fizice, ea va face mai multe progrese în 10 ani decât în toate secolele dinainte în care ea a existat. Pentru a înţelege natura adevărată a universului, trebuie să gândim în termeni de energie, frecvenţă şi vibraţie.”

Dacă într-adevăr este aşa, atunci sute de mii de copii (şi adulţi) ar putea manipula cu uşurinţă materia cu ajutorul frecvenţei gândurilor lor.

Și guvernul SUA a realizat studii parapsihologice. Proiectul Stargate a fost numele de cod pentru o bază militară americană creată în 1978 la Fort Meade în Maryland, de către Agenţia de Informații a Apărării (DIA) şi SRI International (un contractor californian) pentru a investiga potenţialul Fenomenelor PSI în aplicaţiile serviciilor secrete interne și militare. Proiectul a fost vag prezentat în filmul The Men Who Stare at Goats.

Faptul că guvernul din China a fost implicat în studiul parapsihologiei şi că CIA a considerat acest domeniu prea periculos pentru a fi relevat publicului (în timp ce guvernul SUA îşi derula propriile studii) este grăitor. Sunt oare aceste capacităţi folosite împotriva noastră? Suntem oare prostiţi prin radio frecvenţe astfel încât să nu ne descoperim capacităţile înnăscute de a ne vindeca, de a citi gânduri, de a mişca obiectele cu ajutorul minţii şi o mulţime de alte capacităţi supraomeneşti? Să știm care ne sunt posibilităţile este un pas important în direcţia corectă. Evoluţia noastră ca fiinţe conştiente abia a început.