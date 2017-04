Un meteorit extrem de rar a ,,căzut”la Râșnov

Dino Parc Râșnov în parteneriat cu Universitatea București, găzduiește începând de miercuri , 19 aprilie, un meteorit extrem de rar, datorită dimensiunilor sale, descoperit recent pe teritoriul României, la Suceag în județul Cluj. Meteoritul prezentat în parc are o dimensiune extrem de rară pentru că majoritatea meteoriților care intră în atmosfera noastră se dezintegrează complet până la contactul cu scoarța terestră. El are o constituție mineralogică bazată aproape exclusiv pe fier, la care se adaugă mangan. Exponatul are amenajat un loc special de prezentare în parc, în interiorul unui crater de 6 metri, care simulează momentul impactului și este de asemenea înconjurat de reproduceri virtuale ale evenimentului. Pentru că una din principalele cauze ale dispariției dinozaurilor este legată de ,,bombardamentul”meteoriților, cel mai bun loc de prezentare a meteoritului descoperit recent, este chiar Dino Parc Râșnov, acolo unde sunt expuse machete, în mărime naturală, a multor dinozauri care au populat planeta…

,,Pentru că descoperirile științifice susțin că dinozaurii au dispărut în urma impactului unui meteorit cu pământul, ne-am gândit evident că Dino Parc Râșnov este cel mai potrivit loc pentru prezentarea unui meteorit, în special unul extrem de rar, descoperit pe teritoriul României. Așa cum v-am obișnuit, această expoziție se încadrează în demersul nostru continuu de susținere a rolului educativ al parcului nostru și de promovare a descoperirilor comunității științifice din România”, a declarat Adrian Apostu, managerul Dino Parc Râșnov.

,,Cel mai probabil meteoritul avea câteva tone atunci când a intrat în atmosfera noastră. Estimăm că a căzut la Suceag în 1992 și a fost mai apoi colectat în 2012. Dimensiunea sa îl face un exponat extrem de rar și un obiect neprețuit de studiu științific”, a adăugat profesorul Dan Grigorescu de la Universitatea București.

