Un nou transfer la Corona Braşov : Cosmina Cozma a semnat un contract valabil un an

Jucătoarea Cosmina Cozma a semnat marţi, un contract pe un an cu echipa de handbal Corona Braşov, cu posibilitate de prelungire pe încă un an. Jucătoarea în vârstă de 25 de ani joacă la linia de 9 metri şi a mai evoluat în trecut la Danubius Galaţi şi CSM Unirea Slobozia. ,,Mă bucur că am ajuns la Corona, mă simt onorată să pot juca în tricoul clubului, pentru că îmi doresc foarte să fac performanţă, iar la Braşov cu siguranţă se va întâmpla acest lucru. Sper să fiu sănătoasă şi să pot ajuta echipa să îşi îndeplinească obiectivele”, a declarat Cosmina Cozma.

Preşedintele secţiei de handbal, Ioan Preda a spus : ,,Negociem de ceva vreme şi sunt bucuros că am reuşit să facem mutarea şi să obţinem semnătura ei. Am convingerea că ne va ajuta în noul proiect, atât pe faza de apărare cât şi pe faza de atac. Este o jucătoare care cred că mai are multe de spus în handbal. Normal, Cosmina nu este ultimul transfer de la Corona, pentru că încercăm să căutăm şi alte jucătoare”.

Şi Liviu Dragomir, preşedintele clubului Corona a declarat că are convingerea că jucătoarea va ajuta echipa : „Este foarte bine că am semnat şi cu Cosmina Cozma. Am reuşit să transferăm o jucătoare de perspectivă, un inter stânga care poate juca oriunde la lina de nouă metri şi care suntem convinşi că ne va ajuta foarte mult. Suntem în continuare în discuţii cu mai multe jucătoare şi sperăm ca în cel mai scurt timp să definitivăm lotul pentru sezonul 2017-2018”

Dorin Duşa