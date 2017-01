Un pedofil, 71 de chipuri si sute de victime

Militarul pedofil din Fagaras a fost retinut pentru 30 de zile, dar victimele sale de pe Internet vor suferi ani intregi. Angajatul unei unitati militare fagarasene isi crease 70 de conturi de Facebook false si a hartuit sute de copii. Pentru a fi cat mai convingator Adrian Robert Brat, in varsta de 47 de ani, posta pe fiecare cont fotografii care il prezentau drept un copil cu familie si prieteni

Pentru a fi cat mai convingator Adrian Robert Brat, in varsta de 47 de ani, posta pe fiecare cont fotografii care il prezentau drept un copil cu familie si prieteni. O fetita de 13 de ani l-a blocat pe Facebook si l-a demascat dupa ce a inteles ca cel cu care vorbea pe Internet nu era deloc un copil.

Suspectul a creat atunci un cont in numele ei, pe care a postat fotografii cu minori in pozitii sexuale, dupa care a trecut la amenintari cu moartea. Barbatul a fost retinut de procurorii DIICOT Ploiesti pentru 30 de zile insa specialistii spun ca efectele pe care le pot resimti copiii cu care individul a intrat in contact se pot intinde si in anii de maturitate, spun psihologii.

Pentru a-si pacali interlocutorii de pe retelele de socializare, inculpatul inventa cate o poveste complexa in spatele fiecarui personaj.

Posta zilnic de pe fiecare cont si asocia conturile prin relatii de prietenie sau rudenie. In acest mod, acesta a reusit sa acumuleze, pe unele dintre conturi, peste o mie de “prieteni” – utilizatori minori.

Este incredibil, insa, ca niciunul din colegii sau nu si-a dat seama ca barbatul avea 70 de fete, iar testarile periodice la care sunt supusi militarii nu au dezvaluit nici ele nimic. Specialistii cred ca motivul este faptul ca astfel de evaluari laborioase sunt prea costisitoare pentru a fi aplicate si angajatilor de nivel mediu.

Dupa ce a fost retinut initial de procurorii DIICOT Prahova, pe numele militarului din Fagaras magistratii Tribunalului Ploiesti au emis ieri mandat de arestare preventiva pentru 30 de zile.

