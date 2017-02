Unde e granița etnică româneasca la vest? Vrem autonomie pentru Ținutul Crișanei până la Tisa!

Iată adevărată Istorie… Unde e granița etnică românească la vest? Vrem autonomie pentru Tinutul Crisanei până la Tisa!

Ungurii tot urla si miorlaie, plangand dupa teritoriile pe care le-au pierdut din cauza Trianon-ului. Pana la urma cine a pierdut in urma Trianon-ului? Unde e granita etnica romaneasca la vest?

Celor care militeaza inconstienti pentru „autonomia” sau federalizarea Romaniei le trebuie reamintite anumite informatii si pentru asta o sa folosim chiar date statistice STRICT de provenienta magiara.

Dupa cum se vede in imaginea de mai sus, romanii si alte etnii de pe teritoriul actual al Ungariei au suferit o maghiarizare fortata agresiva. Cum a evoluat maghiarizarea de la eliberarea Panoniei de sub turci de catre austrieci?

In 1715 in actuala Budapesta, pe atunci Offen, erau recenzati 55,6% germanii si doar 19,4% unguri si maghiarizati (cam 25% erau slavii si romanii), ca in 1891 sa mai ramana doar 23,7% germani in timp ce ungurii si maghiarizatii sa atinga aproape 46,1%! Intre 1880 si 1890 structura etnica a municipiului Deva a evoluat astfel: ungurii si maghiarizaţii au crescut cu 293,9%, romanii au crescut cu 21,2% iar germanii au scăzut cu 67,7%!

Astazi Romania s-a trezit vulnerabila din cauza legislatiei prost conceputa si a coruptiei si este pusa in situatia de a restitui in integrum proprietati, cladiri sau terenuri pentru care statul roman oricum a platit despagubiri in tone de aur, in anii ’30 ai secolului trecut.

Cu alte cuvinte Romania iese in paguba de doua sau chiar de trei ori daca stam sa ne gandim ca taxele folosite pentru a ridica multe dintre cladirile din Transilvania erau platite de catre patura sociala inferioara, adica de tarani si mici mestesugari sau comercianti, care in marea lor majoritate erau romani, nobilimea din cele trei natiuni privilegiate fiind scutita de taxe.

Multe din asa zisele restituiri din Transilvania s-au facut prin fraude grosolane si practic Romania este furata metru cu metru patrat in fiecare zi. Dar daca tot militeaza liderii maghiarilor din Romania pentru restituirea imobilelor in integrum pentru comunitatea maghiara de ce nu cer acelasi lucru si pentru romanii a caror biserici au fost confiscate in Ungaria?

E vorba de cel putin 192 de biserici romanesti confiscate in Ungaria si de multe alte imobile si proprietati care nu au mai fost niciodata retrocedate sau acordate despagubiri proprietarilor de drept sau mostenitorilor acestora. In Romania daca va vine sa credeti au venit unii cetateni unguri sa ceara proprietati sau imobile ca mostenire pe baza unor acte din secolul XVI!?

In cartea „NATIONALISMUL RASIAL UNGURESC – Documente “ (Dr. Johann Weidlein Schondorf , Germania, 1961) partea a II-a „Razboiul de exterminare a germanilor din Ungaria“ autorul citeaza articolul lui Gyulla Illyes (nn-poet, prozator) – “Ancheta despre Svabi“ din ziarul „Nyugat“ (1933): „Transdanubia se află în pericol, toată lumea stie asta aici (în Branau).

Ce se întâmplă dacă Transdanubia, intr-o zi, se separa de Ungaria? Poate că mica bucata care rămâne între Dunăre şi Tisa sa mai rămâna maghiara? Va avea dreptul de a exista, va fi în valoare, pentru a obţine acest lucru între naţiuni? Separarea regiunii Keil (nn-Suabiei turcesti) este o mare pierdere. Se pune piciorul pe râul Drava şi se razbate in acest fel pana in fata Pestei, realizand jumatate din calea de a avea graniţa cu judeţul Weisseburg (nn-judet la est de taul Balta – Balaton).

Împotriva ciumei nu trebuie să ne temem, pentru că acest oraş (nn- Branau capitala Suabiei turcesti, oras german, inca nemaghiarizat complet in 1933) a fost, probabil, capitala ţării (nn-Suabiei Turcesti) dar niciodată a poporului … „. Temerile acestui scriitor ungar sunt graitoare prin ele insele si nu mai trebuiesc comentate.

Daca am proceda exact ca ungurii ar trebui sa cerem autonomia pentru o treime din teritoriul Ungariei. La schimb cu autonomia asa zisului Tinut Secuiesc vrem autonomie pentru Tinutul Crisanei pana la Tisa!

Daca ungurii au gasit de cuviinta si statul imbecil, corupt si mafiot roman a incuviintat sa „retrocedeze” proprietati sau imobile pe baza unor acte sau documente din secolul XVI de ce nu am cere si noi ce este al nostru din Ungaria?

Romanii au dreptul si ei sa ceara inapoi bisericile si celelalte proprietati furate si deznationalizate de statul maghiar! Vreti enclava ungureasca in Romania? Atunci vrem ca Romania sa se intinda asa cum ar trebui pana la Tisa!

