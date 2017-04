Ungurii, conduși de Viktor Kassai, au făcut praf meciul Real Madrid – Bayern München

Meciul serii de marți, din semifinalele Ligii Campionilor, a fost Real Madrid – Bayern München. Madrilenii au reușit să se impună, cu 6-3 la general și s-au calificat în semifinalele Ligii Campionilor. Echipa spaniolă a fost însă clar ajutată de brigada maghiară de arbitri, condusă de Viktor Kassai. Ungurul l-a eliminat gratuit pe Vidal, apoi tușierii nu au semnalizat ofsaid la cele …două goluri înscrise de Cristiano Ronaldo! Bavarezii au jucat extraordinar după pauză și realmente nu meritau să iasă din scenă, împinși de arbitri…Iată așadar că sub arbitrii români sunt și alții, precum Kassai și compania

„Am fost aproape să facem meciul perfect, dar nu am luat în calcul arbitrul. Sunt mândru de jucătorii mei, au făcut tot ce se putea face şi mai mult. Când am intrat în prelungiri, eram în control, apoi s-a întâmplat ce s-a întâmplat. Două goluri marcate de Cristiano Ronaldo au fost din ofsaid, iar Vidal a primit roşu, aşa că nu sunt mulţumit. În sferturile Ligii Campionilor ar trebui să avem un arbitru de o calitate mai bună. Azi au fost prea multe greşeli. Nu spun că ne-am fi calificat cu un alt arbitru, dar au fost prea multe erori. Dacă înainte eram împotriva arbitrajului video, acum sunt absolut de acord cu introducerea acestuia. Este nevoie neapărat de acest lucru, pentru că nu i se poate permite unui arbitru să decidă meciuri atât de importante”, a tunat antrenorul bavarezilor, Carlo Ancelotti.

D. D.