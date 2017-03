UTA – FC Braşov, un meci cât un campionat

La sfârşitul acestei săptămâni, FC Braşov îşi joacă practic ultima carte, pentru promovarea în Liga I. Este vorba despre meciul de la Şiria, cu UTA Bătrâna Doamnă, din etapa a 24-a, un meci de totul sau nimic, pentru trupa pregătită de Cornel Ţălnar!

Având acum 42 de puncte şi ocupând locul 4 în ierarhia echipelor din liga secundă, FC Braşov are nevoie de victorie, ca de aer, pentru a-şi îndeplini obiectivul. Şi asta tot n-ar fi de ajuns, pentru că dacă ar promova, echipa ,,stegarilor” ar avea nevoie de infizie masivă de jucători, care să facă faţă pe prima scenă a fotbalului românesc. Cu astfel de perspective demobilizatoare, conducerea FC Braşov nu prea are multe variante de urmat…În plus, echipa braşoveană este pândită de multe…procese, întâlniri la tribunal, care au darul să inducă o stare de spirit necorespunzătoate, pentru tot ce va urma, iar acest lucru se face simţit în moralul şi dorinţa jucătorilor…Revenind la meciul de pe malul Mureşului, trebuie spus că FC Braşov are doar varianta victoriei, iar Vasile Dochiţa, omul neobosit din prejma echipei, crede şansele ,,stegarilor „ : ,,Dacă n-am crede în victorie, n-am avea ce căuta în fotbal. Cu un arbitraj obiectiv, cred că echipa are şanse să se impună cu UTA Arad, pentru că nici echipa de acolo nu rupe gura târgului. Au avut meciuri bune şi ei dar şi prestaţii mai slabe, în care au pierdut”.

Meciul de la Şiria, de totul sau nimic pentru FC Braşov, se va disputa duminică, de la ora 11,00.

Un ,,stegar”, convocat la lotul de tineret

Fostul jucător şi antrenor de la FC Braşov, ajuns acum selecţionerul echipei naţionale de tineret a României, Daniel Isăilă, a convocat lotul pentru cantonamentul din Spania, unde România U21 va întâlni reprezentativa similară a Rusiei şi pe cea a Danemarcei în două partide amicable, considerate ,,de lux”. Pe lista lui Isăilă, figurează două surprize, una plăcută pentru fanii echipei FC Braşov. Astfel, printre cei convocaţi, doi jucători s-au facut remarcaţi la acţiunile de scouting organizate la Buftea, aceştia fiind Paul Iacob de la FC Braşov şi Cătălin Cabuz, de la Chindia Targovişte. Romania U21 va sustine un stagiu de pregătire în Spania, în perioada 21-28 martie, premergător preliminariilor Euro 2019.

D.D.