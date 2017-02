Vasile Dancu deplânge PSD-ul, o majoritate obtuză, în pragul detonării!

Fostul vicepremier Vasile Dancu vorbeste, intr-un editorial publicat in revista Sinteza si pe blogul sau, despre rezultatele celui mai recent sondaj IRES, analizand relatia dintre, ceea ce el numeste, „majoritatea obtuza” si „minoritatea disperata” care devine „turbulenta” si incercand sa explice fenomenul protestelor sociale din Romania care au devenit stire mondiala.

„Majoritatile pot fi majoritati obtuze, mai ales atunci cand sunt conduse de elite slabe, care nu inteleg ca logica majoritara este doar principiu fondator dar nu si unic, adica discretionar, principiu de functionare sau mecanism de management social. Majoritatea obtuza se poate aseza la putere dispretuind tot ce nu intra in sfera sa de interes imediat, mai ales dispretuind sensibilitatile colectiv”, spune Vasile Dancu. Fostul vicepremier considera ca „majoritatile obtuze pot dispretui dialogul, comunicarea si continua lupta surda din timpul care era destinat luptei pentru putere. Cand elita majoritatii cauta sa domneasca si sa sugrume, sa preseze si sa nu se uite la feedbackul social, atunci se formeaza minoritati disperate, care pot erupe in societate, cu sau chiar fara ajutorul unor organizatii de interese legitime sau ilegitime. In aceste cazuri, majoritatile obtuze se pot desira incet, deoarece se pierde pe drum puterea numarului„. „Elita majoritatilor, cand exista, deoarece putem avea si majoritati fara cap, trebuie sa treaca mai multe probe complicate. Prima este sa opreasca gloata castigatoare sa ia intreaga societate ca prada de razboi si sa devasteze arealul social. A doua este clarviziunea de a intelege ca o victorie in alegeri nu creste nivelul de inteligenta si intelepciunea celor care o compun, iar ceilalti, invinsii – sa spunem, nu devin dintr-o data mai prosti si mai inerti. Cand reprezentantii majoritatii uita de responsabilitatea lor sociala si vor sa-si serveasca doar propria armata, pericolul de a pierde repede majoritatea este foarte mare, deoarece dincolo de modul in care definim minoritatea si majoritatea, unii fata de altii, sau ambele in reper cantitativ, ori ca distanta fata de un centru de putere, altceva este mai important, ceva de care majoritatile uita, este vorba de CRITERIUL fundamental: criteriul civilizatiei si respectul contractului social. Cand elita majoritatii cauta sa domneasca si sa sugrume, sa preseze si sa nu se uite la feedbackul social, atunci se formeaza minoritati disperate, care pot erupe in societate, cu sau chiar fara ajutorul unor organizatii de interese legitime sau ilegitime”, scrie Dancu. Dancu avertizeaza ca „numai în barbaria trecutului indepărtat, învingătorul lua totul„, iar in contextul actual „majoritatile obtuze nu au cum sa castige, isi creeaza dusmani imediat, se detoneaza fara sa vrea”.



Nu ar fi prea multe de spus despre toata aceasta analiza daca Vasile Dancu nu ar fi membru al PSD. Si pana la urma ramane un cemeleon care nu trebuie prea mult bagat in seama. Asa ca primul lucru care ar trebui facut, de oricare dintre cele doua parti, Dancu sau PSD, ar fi demisia. Apoi acestui teoritician, politician, om de afaceri si ce o mai fi, ar trebui ca cine sa-i spuna ca in Europa sunt sisteme de vot in care invingatorul i-a totul. Si functioaneaza ca repere de democratie. Desi critica lipsa criteriului civilizatiei si respectul contractului social, atragem atentia ca PSD este primul partid care, imediat dupa alegeri, a muncit si chiar a reusit in mai putin de doua luni, sa respecte contractului social, reprezentat de Programul de guvernare pentru care a primit votul romanilor, intr-o proportie incrdibila.

Horia D.R.